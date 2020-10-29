Приморский школьник ответит в суде за угрозу убийством учителю из-за «тройки»

В Приморье завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего школьника из Лесозаводска. Как сообщили в пресс-службе СКР, его обвиняют в угрозе убийством учителю (ч.1 ст.119 УК РФ).

Следствие считает, что 25 декабря 2019 года учащийся 11 класса одной из школ Лесозаводска узнал, что получил «тройку» за полугодие по английскому языку. Находясь в школе, он в оскорбительной и агрессивной форме высказал учителю угрозу убийством, хватался за стул, преградил выход из кабинета партой. На требования и уговоры успокоиться школьник никак не реагировал.

Учитель была сильно испугана, опасалась за свою жизнь и здоровье и восприняла угрозу убийством реально.

В ходе предварительного следствия обвиняемый выплатил потерпевшей компенсацию морального вреда. На завершающей стадии расследования от него поступило ходатайство о направлении уголовного дела в суд с постановлением о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

С учетом того, что подросток впервые совершил преступление небольшой тяжести, и загладил вред, причиненный преступлением, ходатайство удовлетворено следователем СКР. Потерпевшая сторона не возражает против принятого решения.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для принятия решения о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемого и назначении ему судебного штрафа.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 28.10.20

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