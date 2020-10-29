31 октября в небе взойдет «голубая Луна»

В этом месяце наблюдалось сразу два полнолуния. Более того, второе отметится так называемой «голубой Луной». Об этом сообщает «Примпогода».

Луна взойдет над горизонтом в 0:49 по времени Владивостока ночью 1 ноября (17:49 мск, 31 октября). Первое полнолуние за месяц можно было увидеть 1 октября. Подобное случаев раз в 2,5-3 года.

В английском языке есть такое выражение «Once in a Blue Moon» – «однажды при голубой Луне», то есть крайне редко. Вопреки названию, в этот день луна не будет светиться голубым или синим.

Иногда Луна действительно может принимать легкий голубой оттенок, это обусловлено оптическом эффектом, когда частота рассеиваемого лунного света становится меньше частоты молекул в атмосфере Земли. Чаще всего это происходит во время крупных пожаров или извержений вулканов, когда дым или пыль застилают небо.

Владивосток, Зоя Осколкова

Владивосток. Другие новости 29.10.20

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