На Камчатке нашли тело 8-летнего мальчика со следами укусов

В Петропавловске-Камчатском обнаружили мертвым 8-летнего ребенка. На теле мальчика были следы от укусов животных. Возбуждено уголовное дело, также проверку проводит прокуратура.

Труп школьника был найден в районе нежилой зоны Морского порта города. Как сообщили в региональном управлении СКР, повреждения кожных покровов свидетельствуют о том, что мальчика искусали животные.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводятся экспертизы.

Ход расследования будет контролировать прокуратура края. Кроме того, организована прокурорская проверка работы органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

«Также будет дана оценка органам местного самоуправления по исполнению обязанностей по реализации полномочий об охране объектов и безнадзорности животных», – сообщили в прокуратуре.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 03.11.20

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