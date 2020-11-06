Хабаровский суд отправил маникюршу на 5 лет в колонию за платные семинары

В Хабаровском крае судом вынес приговор женщине, признав ее виновной в мошенничестве (ч.3 ст.159 УК РФ) и незаконном осуществлении медицинской деятельности (ч.1 ст.235 УК РФ).

В суде доказано, что осужденная мошенническим путем проводила на территории региона на коммерческой основе семинары по обучению методам реконструирования, восстановления повреждённых и разрушенных ногтей. При этом женщина не имела профильного медицинского образования, соответствующих сертификатов и лицензий.

Как сообщили в пресс-службе СКР приговором суда ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Хабаровск, Иван Гридин

Хабаровск. Другие новости 06.11.20

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