В Петропавловске-Камчатском стая собак загрызла 8-летнего мальчика

В Петропавловске-Камчатском возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей со стороны сотрудников Службы благоустройства города, что повлекло гибель 8-летнего мальчика (ч.2 ст. 293 УК РФ).

По версии следствия, неустановленные чиновники Службы благоустройства не приняли должных мер по отлову безнадзорных животных в краевом центре, что повлекло увеличение популяции бродячих собак.

В результате с 3 по 4 ноября в районе нежилой зоны морского порта Петропавловска-Камчатского стая бродячих собак загрызла 8-летнего мальчика. По предварительным данным, он скончался от кровопотери.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося, расследование уголовного дела продолжается.

Петропавловск-Камчатский, Иван Гридин

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 06.11.20

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