Чиновники Южно-Сахалинска ответят за превышение полномочий с жильем

В Южно-Сахалинске возбуждено уголовное дело в отношении чиновников администрации города, предоставивших детям-сирота непригодное для проживания жилье. Как сообщили в пресс-службе СКР, дело возбуждено по статье «превышение должностных полномочий» (ч.1 ст.286 УК РФ).
Следствие считает, что в 2016 и 2017 году должностными лицами администрации Южно-Сахалинска за счет бюджетных средств были приобретены три квартиры в планировочном районе Ново-Александровск, предназначенные для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
Впоследствии они были переданы по договору найма троим жителям области. Однако квартиры оказались непригодными для проживания, не отвечающими требованиям строительных, пожарных и санитарно-эпидемиологических норм, требующими капремонта.
Расследование уголовного дела продолжается.
Южно-Сахалинск, Иван Гридин
Южно-Сахалинск. Другие новости 09.11.20
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