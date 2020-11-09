Чиновники Южно-Сахалинска ответят за превышение полномочий с жильем

В Южно-Сахалинске возбуждено уголовное дело в отношении чиновников администрации города, предоставивших детям-сирота непригодное для проживания жилье. Как сообщили в пресс-службе СКР, дело возбуждено по статье «превышение должностных полномочий» (ч.1 ст.286 УК РФ).

Следствие считает, что в 2016 и 2017 году должностными лицами администрации Южно-Сахалинска за счет бюджетных средств были приобретены три квартиры в планировочном районе Ново-Александровск, предназначенные для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Впоследствии они были переданы по договору найма троим жителям области. Однако квартиры оказались непригодными для проживания, не отвечающими требованиям строительных, пожарных и санитарно-эпидемиологических норм, требующими капремонта.

Расследование уголовного дела продолжается.

Южно-Сахалинск, Иван Гридин

Южно-Сахалинск. Другие новости 09.11.20

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