Мужчина устроил стрельбу в хабаровской гостинице

В Хабаровске задержали буйного постояльца одной из гостиниц города. Мужчины выстрелил из ружья в телевизор и ворвался с ножами в ресторан.
Как сообщили в управлении Росгвардии по Хабаровскому краю, инцидент произошел около восьми утра. Сотрудник охраны отеля нажал тревожную кнопку, когда один из гостей выстрелил из ружья в телевизор.
Затем мужчина пошел к своему автомобилю, оставил ружье и взял пару охотничьих ножей. С холодным оружием он вернулся в ресторан гостиницы, где его уже ждали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.
Отмечается, что мужчина оказал сопротивление при задержании, к нему применили силу. В автомобиле дебошира обнаружили обрез ружья и более 100 патронов различного калибра. Задержанного доставили в отделение полиции.
В результате происшествия никто не пострадал. Проводится расследование всех обстоятельств случившегося.
Хабаровск, Зоя Осколкова
Хабаровск. Другие новости 09.11.20
Большинство регионов России на грани банкротства: дальше будет хуже. / «Пока это только надежда и шаг в нужном направлении»: лидер КПРФ поддержал «ремонт» правительства. / Попова назвала регионы, где нужно усилить ограничения на фоне Covid-19. Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube