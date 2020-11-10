Мужчина устроил стрельбу в хабаровской гостинице

В Хабаровске задержали буйного постояльца одной из гостиниц города. Мужчины выстрелил из ружья в телевизор и ворвался с ножами в ресторан.

Как сообщили в управлении Росгвардии по Хабаровскому краю, инцидент произошел около восьми утра. Сотрудник охраны отеля нажал тревожную кнопку, когда один из гостей выстрелил из ружья в телевизор.

Затем мужчина пошел к своему автомобилю, оставил ружье и взял пару охотничьих ножей. С холодным оружием он вернулся в ресторан гостиницы, где его уже ждали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

Отмечается, что мужчина оказал сопротивление при задержании, к нему применили силу. В автомобиле дебошира обнаружили обрез ружья и более 100 патронов различного калибра. Задержанного доставили в отделение полиции.

В результате происшествия никто не пострадал. Проводится расследование всех обстоятельств случившегося.

Хабаровск, Зоя Осколкова

Хабаровск. Другие новости 09.11.20

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