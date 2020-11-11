Неизвестные похитили депутата на Дальнем Востоке

В Южно-Сахалинске неизвестные похитили депутата городской думы Александра Анистратова и угрожали ему ножом. Когда народного избранника отпустили, он обратился в полицию.

По словам Анистратова, к нему подошли крепкие ребята, когда он прогревал утром машину у своего дома. Бандиты угрожали депутату ножом, связали его и увезли на улицу Лесную, где «состоялся серьезный разговор», передает РИА «Новости».

Подробностей беседы Анистратов не сообщил. Он обратился в правоохранительные органы. Отмечается, что депутат во время похищения не пострадал.

Александр Анистратов является заместителем председателя постоянного комитета городской думы по городскому хозяйству. Он был избран от партии «Справедливая Россия» в сентябре прошлого года.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

Южно-Сахалинск. Другие новости 11.11.20

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