В Биробиджане отец избил годовалую дочь и сломал ей ноги

В Биробиджане задержали 38-летнего мужчину, который избил свою жену и маленькую дочку. По данным местных СМИ, отец выместил злобу из-за ревности к супруге.

Инцидент произошел 8 ноября, сообщили в региональном управлении СКР. Девочку доставили в больницу, где ей была оказана квалифицированная медицинская помощь. В настоящее время ее жизнь вне опасности.

Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч.2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). «Семья, в которой воспитывается пострадавшая, на учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних не состоит», – добавили в СКР.

Как сообщают местные СМИ, мужчина приревновал супругу и избил ее, а затем переключился на годовалую дочку, он толкнул ребенка на пол, бил и кусал ее. Конфликт разворачивался на глазах шестилетнего брата девочки.

Женщина вызвала участкового, но о травмах дочери ничего ему не сказала. Полицейский сам осмотрел ребенка и заметил ссадины и синяки. Врачи диагностировали у малышки переломы обеих голеней, ушибы на лице и руках.

Биробиджан, Зоя Осколкова

Биробиджан. Другие новости 11.11.20

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