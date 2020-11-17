В Хабаровске совершил экстренную посадку иностранный военный самолет

В Хабаровском крае экстренно приземлился военный самолет «Геркулес» из Бангладеш. У воздушного судна возникли проблемы с шасси. Об этом сообщает «Интерфакс».

Самолет С-130 ВВС Бангладеш выполнял рейс в Магадан. Командир судна сообщил о проблемах с шасси и запросил экстренное возвращение на аэродром вылета. Самолету удалось благополучно приземлиться.

По предварительным данным, никто из экипажа не пострадал, сообщил собеседник агентства.

Хабаровск, Зоя Осколкова

Хабаровск. Другие новости 16.11.20

МОК заплатит за вакцинацию участников Олимпиады. / Мусорную реформу будут модернизировать: повышенная ответственность производителей и новые платежи. / На Сахалине из-за нехватки средств защиты Covid-19 заразились восемь медиков. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»