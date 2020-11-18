На амурском судостроительном заводе прогремел взрыв, есть пострадавшие

В Благовещенске на судостроительном заводе произошел взрыв. Четыре человека получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Василий Орлов.

Инцидент произошел в цехе, где красили строящееся судно. В результате пострадали четверо рабочих, трое госпитализированы в Амурскую областную клиническую больницу. Состояние двоих оценивается как средней степени тяжести, один пострадавший находится в реанимации.

В пресс-службе правительства Приамурья уточнили, что у пациентов диагностированы ожоги различной степени. Пострадавшие получают необходимое лечение, прогнозы врачей благоприятные.

Причину взрыва еще предстоит выяснить. Представитель завода Валерий Силкин рассказал «Интерфаксу», что, вероятно, была нарушена техника безопасности и со стороны маляров, и со стороны мастеров.

Благовещенск, Зоя Осколкова

Благовещенск. Другие новости 17.11.20

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