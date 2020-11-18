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Среда, 18 ноября 2020, 10:50 мск

Новости Дальний Восток

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Мэр Якутска хочет продать здание администрации города для пополнения бюджета

Глава Якутска Сардана Авксентьева заявила, что планирует продать здание мэрии, чтобы пополнить городской бюджет. Об этом она написала в своем Instagram.

По словам градоначальницы, городским чиновникам «не обязательно сидеть в дорогом здании в самом центре города». Она отметила, что власти готовы построить недорогое здание на окраине и работать там. Один из вариантов для размещения новой мэрии – территория 17 квартала.

«Продажа муниципального имущества строго регламентированная процедура. Есть заинтересованные потенциальные покупатели, но надо всё соблюсти и провести открыто. А то снова начнут подозревать и домысливать, что я решила продать «по дешевке» друзьям или родственникам», – написала глава Якутска.

Якутск, Иван Гридин

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