Мишустин запустил новый железнодорожный парк АО «Восточный Порт»

Крупнейшая в России специализированная стивидорная компания с высокотехнологичной перевалкой угля – АО «Восточный Порт» – сообщает о запуске железнодорожного парка приема груженых составов «Новый», построенного в рамках модернизации припортовой станции Находка-Восточная Дальневосточной железной дороги. Команду к приему первого состава с кузбасским углем дал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Церемония, посвящённая знаковому событию, состоялась на территории железнодорожного парка «Новый» и в режиме телемоста транслировалась на большой экран объединенного стенда управляющей компании ОАО «УГМК», АО «Восточный Порт» и АО «Ростерминалуголь» в столичном «Гостином Дворе», где в эти дни проходит XIV Международный форум «Транспорт России». На экране стенда транслировался запуск и прием первого груженого поезда с углем на пути нового железнодорожного парка с последующей подачей для выгрузки на специализированный терминал АО «Восточный Порт».

«Спасибо большое! От всей души хочу вас поздравить с этим событием, с окончанием таких масштабных работ. И дай Бог, чтобы все получилось!» – поздравил портовиков премьер-министр.

«АО «Восточный Порт», передовая стивидорная компания в России по использованию наилучших доступных технологий, и в железнодорожном проекте воплотил свои основные принципы, важные для Дальнего Востока: объединение экологии, социальной ответственности и управления для достижения высоких результатов работы», – отметила директор по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК» Ирина Ольховская.

Железнодорожный парк «Новый» является самым современным на Дальнем Востоке и построен с использованием всех последних технических решений. Вся поездная и маневровая работа проводится на 12 электрифицированных железнодорожных путях приема общей протяженностью 19 км. Стрелочные переводы и сигналы парка оборудованы микропроцессорной централизацией и управляются с единого поста. Все они оборудованы электрообогревом для бесперебойной работы в период отрицательных температур. Уникальной особенностью является внедрение новой технологии, которая автоматически распознаёт номера всех типов грузовых вагонов при скорости до 60 км/ч.

Ввод в эксплуатацию парка «Новый» знаменует собой завершение модернизации «последней мили» Транссибирской магистрали – припортовой станции Находка-Восточная – одного из важнейших узлов железнодорожной инфраструктуры Дальнего Востока РФ.

Проект строительства железнодорожных парков реализован частным инвестором АО «Восточный Порт» на принципах государственно-частного партнерства с ОАО «РЖД» в рамках целевых направлений Транспортной стратегии России под эгидой Минтранспорта РФ. Новая железнодорожная инфраструктура на Дальнем Востоке позволит полностью загрузить новые мощности крупнейшего российского специализированного угольного терминала АО «Восточный Порт» до 55 млн т в год, а также решить проблему «узких» мест на Дальневосточной железной дороге за счет увеличения мощности станции Находка-Восточная на 25 млн т и оптимизации технологии обработки подвижного состава.

Строительство новых мощностей станции связывает между собой программы федерального и международного значения, реализуемые государством и частным бизнесом по увеличению пропускной способности Восточного полигона РЖД и строительству новых морских портов на востоке России.

Находка, Елена Васильева

Находка. Другие новости 18.11.20

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