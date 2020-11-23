Младенец умер от обезвоживания на Сахалине – возбуждено дело об убийстве

На Сахалине в одном из домов в городе Долинске обнаружили тело шестимесячного мальчика. Возбуждено уголовное дело по п.п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство малолетнего).

Судмедэкспертиза установила, что младенец скончался от обезвоживания, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц органов, осуществляющих контроль за воспитанием малолетних.

По данным местных СМИ, в семье помимо умершего ребенка воспитываются еще двое детей. Органы опеки изъяли их до окончания расследования. Семья не состоит на учете как неблагополучная, уточняет информагентство «Сахалин-Курилы».

Южно-Сахалинск, Наталья Петрова

Южно-Сахалинск. Другие новости 23.11.20

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