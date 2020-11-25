На Сахалине 8-летний мальчик напал с ножом на сверстника: ребенок в больнице, возбуждено дело

На Сахалине 8-летний школьник напал с ножом на своего одноклассника. Пострадавший ребенок госпитализирован. Возбуждено уголовное дело.

По данным регионального управления Следственного комитета, инцидент произошел накануне в Южно-Сахалинске. Восьмилетний мальчик пришел в гости к своему однокласснику. Родители в это время находились на работе. Во время игры школьники поссорились, после чего гость нанес приятелю не менее четырех ножевых ударов в грудь. Раненый ребенок был доставлен в областную детскую больницу, где его прооперировали.

По сообщению о госпитализации школьника с проникающим ранением грудной клетки возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК России (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего), отметили в СКР.

Проверку по данному факту проводит прокуратура. «Будет дана оценка соблюдению должностными лицами учебного заведения, а также администрации муниципального образования и УМВД России по Южно-Сахалинску законодательства о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и подростковой преступности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Южно-Сахалинск, Наталья Петрова

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