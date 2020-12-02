На Камчатке военнослужащий украл из части драгметалл на 20 млн рублей

В Камчатке осудили военнослужащего, который похитил в воинской части имущество на 20 млн рублей. Сержант проведет за решеткой пять лет.

Следователи установили, что с 1 августа по 20 сентября 2018 года начальник патруля по охране воинской части получал доступ к полуприцепам, где хранились электронные платы, включающие в себя драгметаллы. В общей сложности сержант украл 108 ячеек.

Из-за нарушений в воинской части по проверке имущества о преступлении стало известно лишь спустя два года, что осложнило расследование уголовного дела. Ущерб Минобороны оценило в 20 605 305 рублей.

35-м гарнизонным судом военнослужащий признан виновным в хищении в особо крупном размере. Сам солдат вину признал и раскаялся.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 02.12.20

«Риски начнут нарастать к февралю»: России угрожает новая девальвация рубля. / «Мы продолжаем традицию»: Совет Федерации одобрил закон о Госсовете. / В Приморье чиновники самовольно распоряжались лесными массивами. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»