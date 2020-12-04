На Камчатке самолет экстренно сел из-за трещины в стекле

Самолет Як-40 авиакомпании «Камчатское авиационное предприятие», который выполнял полет по маршруту «Петропавловск-Камчатский (Елизово) – Тиличики» вернулся в аэропорт вылета из-за треснувшего в кабине пилотов стекла. На борту в тот момент находился 21 человек. Обошлось без пострадавших, сообщили в пресс-службе международного аэропорта Елизово.

«Самолет региональной авиакомпании вылетел в 11:15 по местному времени, вернулся в 11:40 по решению авиакомпании. Предварительно, причиной возврата борта стало треснувшее стекло. На борту находился 21 человек, никто не пострадал. Аэропорт работает в штатном режиме», – сообщили в пресс-службе аэропорта.

По данным Камчатской транспортной прокуратуры у Як-40 при наборе высоты треснуло лобовое стекло. «Посадка произведена благополучно, пассажиры и экипаж не пострадали. Камчатской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства в сфере безопасности полетов», – сообщили в ведомстве.

Петропавловск-Камчатский, Иван Гридин

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 03.12.20

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