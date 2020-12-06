В лесу на Сахалине уничтожили старую авиабомбу

Военнослужащие Амурского спасательного центра МЧС России уничтожили обнаруженную в Поронайском районе Сахалинской области старую авиабомбу. Сообщение об обнаружении бомбы в лесном массиве у села Гастелло поступило в региональный Центр управления в кризисных ситуациях.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области, место обнаружения бобы было незамедлительно оцеплено. Специалисты Амурского спасательного центра прибыли на Сахалин из Хабаровска. Вокруг опасного места выставили дополнительное оцепление. Убедившись, что посторонних людей вблизи авиабомбы нет, в 13:10 по местному времени взрывотехники подорвали ее.

В региональном управлении МЧС РФ отмечают, что вероятность обнаружения неразорвавшихся боеприпасов в этих местах сохраняется. В случае обнаружения похожих на них предметов жителям региона советуют немедленно обращаться в дежурные службы.

Южно-Сахалинск, Иван Гридин

Южно-Сахалинск. Другие новости 06.12.20

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