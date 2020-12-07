На Сахалине возобновят строительство аэровокзального комплекса

В Южно-Сахалинске решили возобновить строительство аэровокзального комплекса, которое стартовало в 2017 году. Тогда на возведение трехэтажного здания было выделено из областного бюджета 6,7 млрд рублей. Вскоре выяснилось, что проектная документация нуждается в серьезной доработке, а подрядчик нарушил условия проекта и вместо российских стальных конструкций закупил металл за рубежом.

В результате стоимость проекта возросла почти на 40%. В итоге объект не был сдан в оговоренные сроки, и 1 ноября 2020 его законсервировали. Ситуацию изучили зампред правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Полпред президента предложил привлечь для завершения строительства частного инвестора. «Тогда можно надеяться на то, что объект будет достроен, и для этого не нужно больше тратить бюджетные деньги. А что касается невыполнения сроков работ и увеличения стоимости, то этот вопрос находится в компетенции правоохранительных органов», – подчеркнул Юрий Трутнев.

В связи с этим правительство Сахалинской области приняло решение о приватизации 100% акций АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск». Эта мера позволит привлечь частные средства и достроить аэровокзал. Если средства найдутся, на завершение строительства потребуется 1,5 года, пишет «РГ».

Южно-Сахалинск, Иван Гридин

Южно-Сахалинск. Другие новости 07.12.20

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