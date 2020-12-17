На Сахалине женщина довела дочь до голодной смерти

На Сахалине завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летней местной жительницы, которую обвиняют ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, что привело к смерти ребенка (ст. 156 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СКР, в конце марта 2020 года обвиняемая родила дочь, которой диагностировали малый вес, а также ряд врожденных заболеваний. При выписке из стационара женщина получила рекомендации по уходу за дочерью, а также от нее потребовали в течение одних суток после прибытия в город Томари встать на учет у педиатра.

В начале апреля 2020 года женщина прибыла с ребенком в Томари и поселилась в квартиру сожителя. На учет к педиатру она не встала. В дальнейшем она не занималась уходом за ребенком, злоупотребляла алкоголем, вела аморальный образ жизни, систематически не осуществляла должного кормления дочери.

Факт нахождения ребенка в квартире установили полицейские, прибывшие по сообщению о пьяной драке. Женщину привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов ребенка. Кроме того, ее предупредили о том, что она может быть лишена родительских прав.

Обвиняемая проигнорировала рекомендации и продолжила вести привычный образ жизни, не уделяя должного внимания дочери. Когда медики пришли для патронажного осмотра ребенка, она не впустила их в квартиру. В итоге в конце мая девочка умерла. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Южно-Сахалинск, Иван Гридин

Южно-Сахалинск. Другие новости 16.12.20

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