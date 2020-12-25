Выбивали показания: в Хабаровске трех полицейских задержали по подозрению в убийстве задержанного

В Хабаровске задержали трех правоохранителей по подозрению в убийстве мужчины прямо в отделе полиции. В числе задержанных начальник отделения полиции и двое оперативников, сообщает телеграм-канал Baza.

По его данным, преступление было совершено 26 февраля текущего года. Стражи правопорядка задержали местного жителя после жалобы на домашнее насилие и привезли в отделение полиции. Задержанный отказался признать вину, «полицейские решили ему помочь – они сломали мужчине подъязычную кость», пишет Baza, отмечая, что обычно такая травма свидетельствует об удушении. Позже пострадавшему также диагностировали «перелом левой пластинки щитовидного хряща и кровоизлияние в мягкие ткани шеи», а непосредственной причиной смерти стал инфаркт миокарда, отмечается в сообщении.

По итогам расследования этого случая полицейского насилия были задержаны трое сотрудников полиции, еще один оперативник, который также находился в кабинете во время расправы, находится в розыске. Против правоохранителей возбудили уголовное дело об убийстве по предварительному сговору и превышении должностных полномочий, пишет телеграм-канал.

В свою очередь, в краевом полицейском главке сообщили о начатой ведомством служебной проверке в отношении четырех сотрудников УМВД России по Хабаровску, «совершивших противоправное деяние». Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по региону.

По информации ведомства, «в период с 26 по 27 февраля текущего года четверо сотрудников уголовного розыска, задержав подозреваемого в убийстве женщины, причинили злоумышленнику телесные повреждения, в дальнейшем повлекшие его смерть». Отмечается, что следственными органами в связи с этим «принято процессуальное решение», какое именно, полиция не раскрывает.

В краевом главке пообещали, что по итогам проверки «сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке». К дисциплинарной ответственности будут привлечены их руководители, добавили в ведомстве.

Хабаровск, Наталья Петрова

Хабаровск. Другие новости 25.12.20

Совет Федерации утвердил закон о всероссийской реновации. / Ростуризм не спросили: Совет Федерации предложил отсрочить введение новых правил заселения детей в гостиницы. / Трутнев предложил взимать плату с компаний за наем иностранных работников. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»