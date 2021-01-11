Мэр Якутска Сардана Авксентьева уходит в отставку

Глава Якутска Сардана Авксентьева уходит в отставку в связи с состоянием здоровья. Об этом она объявила утром 11 января, передает департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ администрации города .

Сардана Владимировна минувшей осенью прошла углубленное медобследование, в ходе которого врачи выявили наличие проблем со здоровьем. Они заявили о необходимости хирургического вмешательства. Угрозы ее жизни нет, операции будут плановыми. Вместе с тем, лечение и реабилитация могут занять продолжительное время.

В связи с этим Авксентьева, как ответственный руководитель, считает, что управление городом и его развитие не должны страдать от ее длительных больничных или неполной работоспособности. Потому она приняла решение об уходе в отставку.

Сардана Авксентьева поставила в известность о своем решении главу Якутии Айсена Николаева. Она попросила возглавить город до выборов нового главы своего первого заместителя Евгения Григорьева. Официальное решение об отставке примет гордума Якутска в ходе ближайшего заседания, которое состоится 14 января. Тогда же будет принято решение о назначении даты выборов градоначальника.

Якутск, Иван Гридин

Якутск. Другие новости 09.01.21

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