На Дальнем Востоке амурский тигр убил охотника

В Хабаровском крае обнаружено тело 30-летнего мужчины. Предположительно, он погиб в результате нападения тигра. Об этом сообщает региональное Минприроды.

О пропаже охотника сообщили родственники. Поисковая группа обнаружила тело мужчины возле зимовья в верховье реки Буту Ванинского муниципального района. Отмечается, что погибший был без оружия.

На место происшествия выехали полицейские, представители Минприроды и Службы по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий. По факту гибели человека проводится проверка.

Хабаровск, Зоя Осколкова

Хабаровск. Другие новости 11.01.21

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