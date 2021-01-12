На Камчатке запечатлели взрыв яркого болида (ВИДЕО)

В небе над Камчаткой взорвался яркий болид. Полет небесного тела и его разрушение очевидцы сняли на видео. На кадрах видно, как яркий шар пересекает ночное небо над населенным пунктом, несколько раз вспыхивает и гаснет с приближением к горизонту.

По оценке директор Камчатского филиала федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров, диаметр небесного тела был менее 10 метров, а энергия взрыва находилась в пределах 1-5 килотонн в тротиловом эквиваленте, сообщает ИА «Кам 24».

Падение метеорита на Камчатке

По словам ученого, специалисты по данным инфразвуковой станции, расположенной в поселке Начики, зафиксировали сигнал от вхождения в атмосферу метеорита на западном побережье Камчатки в 8:09 по местному времени. При этом, как отметил Чебров, полет метеорита в плотных слоях атмосферы перед разрушением продолжался 55 секунд.

Напомним, в ноябре прошлого года яркий метеорит упал в провинции Аккар на севере Ливана и спровоцировал крупный пожар на сельскохозяйственных угодьях. Астрофизики связали падение болида с метеорным потоком Леониды.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Петрова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 12.01.21

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