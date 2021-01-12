В России хотят расширить границы Арктической зоны

В российскую Арктическую зону предложили включить территории районов Карелии, Коми, Красноярского края и Архангельской области. С инициативой выступило Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.

В документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов, сообщается, что границы Арктической зоны нужно скорректировать, добавив Калевальский национальный муниципальный район, Костомукшский городской округ, Сегежский муниципальный район Республики Карелии, городские округа Инта, Усинск, муниципальный район Усть-Цилемский Республики Коми.

Кроме того, Арктикой предлагается считать сельские поселения Суринда, Тура, Нидым, Учами, Тутончаны, Ессей, Чиринда, Эконда, Кислокан, Юкта, Эвенкийский муниципальный район Красноярского края, а также муниципальные районы Лешуконский и Пинежский Архангельской области.

Напомним, прошлым летом президент Владимир Путин подписал ряд законов, которыми предусмотрены преференции для Арктики. В частности, для резидентов Арктической зоны были введены налоговые послабления, возмещение части расходов по уплате страховых взносов, а также налоговый вычет из НДПИ.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 12.01.21

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