Синоптики прогнозируют лавинную опасность и непогоду на Сахалине

Сахалинские синоптики объявили лавинную опасность на территории пяти городских округов, сообщает областное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«13 января 2021 года лавиноопасно на территории Александровск-Сахалинского, Смирныховского, Холмского, Долинского городских округов и Южно-Сахалинска», – указано в сообщении. По данным синоптиков, на остальной территории региона существует единичная опасность схода лавин.

Ранее спасатели объявили на островах штормовое предупреждение в связи с приходом снежного циклона, который принес метель и сильный ветер. Сейчас в названных выше районах идут сильные снегопады, однако ветра не наблюдается. В Южно-Сахалинске тепло – температура воздуха держится на отметке минус четыре градуса.

Южно-Сахалинск, Иван Гридин

Южно-Сахалинск. Другие новости 12.01.21

Без химии и ГМО: минсельхоз РФ внес в Госдуму законопроект о продуктах с улучшенными характеристиками. / В России хотят расширить границы Арктической зоны. / На Камчатке запечатлели взрыв яркого болида (ВИДЕО). Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»