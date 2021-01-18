Водителя маршрутки, отнявшего шапку у школьницы за неоплаченный проезд, обвинили в грабеже

В Хабаровске водитель маршрутки забрал шапку у девочки, которая не смогла оплатить проезд. Мать пострадавшей школьницы обратилась в полицию. Мужчину задержали.

Инцидент произошел 12 января, сообщает пресс-служба регионального управления СКР. 14-летняя пассажирка не смогла оплатить проезд. Водитель маршрутки отобрал у девочки шапку, оставив подростка на морозе без головного убора.

По данным местных СМИ, школьница забыла деньги дома и отдала за проезд мелочь, которая была в карманах, однако водитель посчитал, что этого недостаточно, догнал девочку после того, как она уже покинула транспорт, и снял с нее шапку. Мать подростка написала заявление в полицию.

Уголовное дело возбуждено по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Водителя задержали. «Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения», – добавили в СКР.

Хабаровск, Зоя Осколкова

Хабаровск. Другие новости 15.01.21

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