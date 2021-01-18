На Дальнем Востоке водителю грозит штраф в 2 млн рублей за сбитого тигра

В Хабаровском крае автомобилист насмерть сбил амурского тигра. Теперь водителю грозит штраф в размере 2 млн рублей. Об этом сообщили в Минприроды региона.

ДТП произошло вечером 17 января на трассе Хабаровск-Лидога-Ванино неподалеку от Комсомольска-на-Амуре. Зверь перебегал дорогу, когда его сбил автомобиль марки Suzuki без госномеров.

Труп животного доставили в Хабаровск на экспертизу. В Минприроды уточнили, что тигр был взрослый, 4-5 лет от роду. Виноватого в аварии водителя уже нашли.

В течение года в регионе на дорогах погибли уже три тигра, все три случая произошли в Нанайском муниципальном районе. Чаще всего причиной аварии является несоблюдение водителями скоростного режима.

Хабаровск, Зоя Осколкова

Хабаровск. Другие новости 18.01.21

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