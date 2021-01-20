20 воспитанников школы-интерната в Хабаровске попали в больницу с кишечной инфекцией

В Хабаровске произошла вспышка кишечной инфекции среди воспитанников школы-интерната. Прокуратура проводит проверку. Возбуждено уголовное дело.

Случаи подозрения на острую кишечную инфекцию выявлены у 20 детей, двух работников столовой и одного сотрудника школы-интерната №2. Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

Региональная прокуратура заявила о начале проведения проверки. «В ходе проверки будет дана оценка деятельности руководителей учреждения и иных должностных лиц, ответственных за организацию питания несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщается на сайте ведомства.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей). В ходе расследования будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления, добавили в СКР.

Хабаровск, Зоя Осколкова

Хабаровск. Другие новости 19.01.21

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