В Охотском море восемь рыбаков унесло на отколовшейся льдине

В Охотском море проводится спасательная операция. Восемь рыбаков оказались на отколовшейся льдине. Сильные волны не позволяют забрать людей.

Сообщение об оказавшихся в беде рыбаках поступило в МЧС около трех часов дня по местному времени. В Макаровском районе Сахалинской области льдина откололась от берегового припая и уплыла в открытое море. На ней находились восемь рабаков-любителей – три женщины и пять мужчин.

В администрации района сообщили, что в настоящее время льдина находится примерно в 1,5 км от берега, в море – большая волна и сильный боковой ветер. Поэтому спасатели не могут добраться до людей на лодках.

Из Южно-Сахалинска готовится вылететь вертолет МЧС.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

Южно-Сахалинск. Другие новости 20.01.21

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