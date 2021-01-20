В Приморье чиновники оставили без жилья 186 сирот

В Приморском крае возбуждено уголовное дело по факту халатности при обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жильем по статье «халатность» (ч.1 ст.293 УК РФ).

Как рассказали в СКР, следователи считают, что в краевом бюджете к концу минувшего года не было освоено более 452,5 млн рублей, которые предназначались для для приобретения 186 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Следователи выясняют, кто из должностных лиц, ответственных за освоение бюджетных инвестиций, допустил нарушения, из-за чего без жилья остались 186 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 20.01.21

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