Во Владивостоке участник митинга ответит за нападение на росгвардейца

Во Владивостоке по ходатайству следователя подозреваемого в применении насилия в отношения росгвардейца во время несанкционированного митинга заключили под стражу. Как сообщили в СКР, ему инкриминируют применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением должностных обязанностей (ч.1 ст.318 УК РФ).

По данным следствия, 23 января во время пресечения несанкционированной демонстрации на улице Светланской во Владивостоке установлены два факта применения насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими служебных обязанностей по охране правопорядка и задержанию лиц, участвовавших в незаконной протестной акции.

По версии следствия, подозреваемый, находясь на проезжей части в районе дома 41, схватил рукой за шею и попытался повалить на землю сотрудника управления Росгвардии по Приморскому краю и нанес ему удары руками в область головы и тела.

Расследование уголовных дел продолжается, проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 25.01.21

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