Более 60 жителей Владивостока получили травмы из-за гололеда

Во Владивостоке гололед стал причиной травм у 64 горожан, еще один человек пострадал из-за падения сосульки на голову. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Всего в травматологические пункты города днем 26 января и ночью 27 января обратились 158 человек с жалобами на травмы, среди которых 65 горожан – с травмами, полученными на улице. «Как сообщили в министерстве здравоохранения Приморского края, основные жалобы – на вывихи и ушибы конечностей, удары головой при падении. Один пострадавший обратился в связи с ушибом головы от падения сосульки», – говорится на сайте краевого правительства.

Лишь одного пациента госпитализировали, остальным оказали медицинскую помощь и отправили на амбулаторное лечение.

Напомним, 19 ноября в Приморском крае в результате ледяного дождя и мокрого снега произошло обледенение линий электропередач. Вместе с сильным ветром это привело к многочисленным лавинообразным обрывам и повреждениям. Власти Приморья оценили ущерб, нанесенный ледяным штормом, в 250 млн рублей.

Владивосток, Зоя Осколкова

Владивосток. Другие новости 26.01.21

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