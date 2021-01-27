На Дальнем Востоке группа браконьеров выплатит ущерб в 84 млн рублей

На Дальнем востоке суд вынес приговор жителю Краснодарского края. Как сообщили в СКР, его признали виновным в незаконной добыче краснокнижных осетровых видов рыб, организованной группой (ч.3 ст.258.1 УК РФ).

Как сообщили в СКР, в суде доказали, что мужчина решил создать организованную преступную группу для незаконных добычи, хранения, перевозки, пересылки и продажи рыб семейства осетровых. В преступную группу он вовлек двух жителей Хабаровского и двух жителей Краснодарского края.

С сентября по октябрь 2019 года злоумышленники, используя маломерные катера и рыболовные сети, на участке Амура незаконно добыли не менее 19 осетров и не менее 1 калуги. Масса извлеченной черной икры превысила 390 кг. Икру и части рыб соучастники перевезли в поселок Тыр, где в одном из частных жилых домов засолили ее и расфасовали. После часть продуктов они перевезли в Комсомольск-на-Амуре.

Ущерб от незаконных действий браконьеров оценили более, чем в 84 млн рублей. Три соучастника признали вину в полном объеме, двое участников не согласились с предъявленным им обвинением.

Суд признал главу браконьеров виновным, назначив наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, участники должны будут возместить 84 млн рублей ущерба.

Владивосток, Иван Гридин

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