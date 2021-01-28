На реке Амур экскаватор провалился под лед, водитель погиб

В Хабаровском крае произошло ЧП на реке Амур. Экскаватор ушел под лед, водитель погиб. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Инцидент произошел в районе села Мичуринское у 16-й лодочной станции во время работ по укреплению дна. Находясь на берегу, экскаватор под тяжестью своего веса съехал вниз и завалился на бок.

В кабине находился водитель, спастись ему не удалось. Сейчас водолазы ведут поиск пропавшего мужчины.

Это уже третий случай провала техники под лед в Хабаровском крае с начала зимы. Ранее машины уходили под воду на реках в местах необорудованных ледовых переправ.

Хабаровск, Зоя Осколкова

Хабаровск. Другие новости 28.01.21

Таможенники задержали 40 тонн радиоактивного груза из Китая. / Госдума согласилась освободить церковные магазины от «антиотмывочного» контроля. / «Представляете, как мы обидим людей?» Госдума подводит под штрафы всех россиян. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»