На Сахалине на отколовшейся льдине оказались 40 человек

На Сахалине проводится спасательная операция. Дело в том, что около 40 рыбаков оказались на оторвавшейся от берега льдине.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, трещина протяженностью около 2 км и шириной от 0,7 до 1 м образовалась в районе села Стародубское Долинского района. В тот момент на льду находились около 100 человек.

Рыбаки самостоятельно выбирались на берег, перепрыгивая по льдинам, некоторые переезжали разломы на снегоходах. Около 40 человек не успели эвакуироваться. К ним на помощь выехали спасатели.

На побережье работают сотрудники ГИМС МЧС России по Сахалинской области, противопожарной службы области, полиции и администрации Долинского района. В спасательной операции задействованы 22 человека и 14 единиц техники – автотранспорт, снегоходы, резиновые лодки.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

Южно-Сахалинск. Другие новости 29.01.21

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