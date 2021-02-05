В Приморье амурский тигр вывел охотнадзор на браконьеров

В Приморье амурский тигр «помог» сотрудникам охотнадзора выявить браконьеров. Об этом сообщил начальник регионального управления охраны объектов животного мира Алексей Суровый.

В селе Верхний Перевал тигр задрал бездомную собаку. За хищником следила оперативная группа. «В ходе патрулирования инспекторы обнаружили в лесу автомобиль, в салоне которого находились чехлы от огнестрельного оружия… Сезон охоты на копытных животных в крае закончился еще 10 января… Они пошли по следам и обнаружили двух местных жителей, занятых разделкой туши изюбря, при которых было огнестрельное оружие без документов», – цитирует Сурового РИА «Новости».

Браконьеров задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Тем временем, тигр вышел на территорию, где обитают дикие кабаны. Собаками хищник больше не интересуется. «Можно сказать, что этот тигр косвенно помог выявить факт незаконной охоты», – добавил Суровый.

Владивосток, Зоя Осколкова

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