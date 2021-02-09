На Сахалине отменили финал Кубка мира по паралимпийскому горнолыжному спорту

Международный паралимпийский комитет принял решение об отмене финала Кубка мира по всемирному паралимпийскому горнолыжному спорту. Соревнования должны были пройти на Сахалине.

Причиной для отмены спортивного мероприятия стала пандемия коронавируса. «Данные соревнования в этом году не будут проводиться ни в Сахалинской области, ни в любом другом месте», – говорится в сообщении областного правительства.

В финале Кубка мира по Всемирному паралимпийскому горнолыжному спорту планировали приять участие девять команд из России, Финляндии, Словакии, Италии, Швейцарии, Австрии, Швеции, Румынии, США.

Соревнования должны были пройти на горнолыжном комплексе «Горный воздух» в Южно-Сахалинске с 25 февраля по 7 марта 2021 года.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

Южно-Сахалинск. Другие новости 08.02.21

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