Хабаровский детсад ответит за отравление воспитанников и сотрудников

В Хабаровском крае организована проверка по размещенной в СМИ информации. Как сообщили в пресс-службе СКР, журналисты сообщили, о вспышке кишечной инфекции у воспитанников детских садов.

В ходе проверки следователи дадут оценку действиям (бездействию) ответственных лиц за соблюдение санитарно-эпидемиологических норм по подозрению в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое отравление людей (ч.1 ст.236 УК РФ).

В ходе проверки было установлено, что в феврале 2021 года в детсаду «Родничок» по итогам медицинского обследования выявлена кишечная инфекция у 5 воспитанников и 2 работников учреждения. В настоящее время угрозы здоровью воспитанников и работников нет. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Хабаровск, Иван Гридин

Хабаровск. Другие новости 10.02.21

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