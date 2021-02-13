В смертельном ДТП на Сахалине один погиб, четверо пострадали

На Сахалине произошла авария на трассе – столкнулись Toyota Carina и Toyota Cresta. В результате один человек погиб, четверо пострадавших госпитализированы.

ДТП произошло возле села Троицкое. Один из автомобилей перевернулся. На место прибыли спасатели и скорая помощь. Сотрудникам МЧС пришлось деблокировать пострадавших из сильно поврежденных машин.

В результате ЧП водитель одного из автомобилей погиб на месте, четверо пострадавших получили различные травмы.

По предварительным данным, водитель Toyota Carina не справился с управлением, вылетел на встречку и снес Toyota Cresta, сообщает телеграм-канал ЧП-Сахалин. Полиция проводит расследование причин произошедшего.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

Южно-Сахалинск. Другие новости 12.02.21

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