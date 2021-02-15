На Сахалине вооруженные пистолетом подростки избили мужчину и ребенка

Прокуратура и СКР проверяют информацию о драке, произошедшей в Южно-Сахалинске. По данным местных СМИ, в результате конфликта пострадали ребенок и мужчина.

Инцидент произошел на улице Детской, сообщает прокуратура. Сахалинские издания написали, что несколько подростков устроили потасовку. Один из участников якобы был вооружен пистолетом, он выстрелил в дверь подъезда, а затем в ногу ребенка помладше.

Происходящее наблюдали из соседнего дома двое мужчин, они решили вмешаться в конфликт. Несколько подростков избили одного из них, пострадавший получил травму головы.

Проверку по сообщениям СМИ проводят областная прокуратура и региональное управление СКР.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

Южно-Сахалинск. Другие новости 15.02.21

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