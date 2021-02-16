На пожаре в пригороде Якутска погибли два маленьких ребенка

По факту пожара в жилом доме в пригороде Якутска, где погибли двое детей, возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум лицам» (ч.3 ст.109 УК РФ).

Как сообщили в СКР, около 15:00 в следственные органы по Якутии поступило сообщение о пожаре в двухквартирном жилом доме в селе Маган. В ходе тушения пожарные обнаружили тела двух детей 2016 и 2018 годов рождения.

Для установления обстоятельств случившегося следователи возбудили дело и назначили ряд экспертиз. В настоящее время проводится осмотр и иные неотложные следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

Якутск, Иван Гридин

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