На Сахалине во время расчистки снега пропал грейдер с водителем

На Сахалине во время работ по расчистке снега пропал грейдерист. Есть предположение, что на технику сошла лавина. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

«В разгар циклона 16 февраля, водитель выехал на расчистку технологического участка дороги в Смирныховском районе и не вернулся со смены. Поиски были оперативно организованы силами муниципалитета», – говорится в сообщении.

По информации муниципальных властей, в 16-18 км от села Первомайск, где работал мужчина, на горном перевале сошла лавина. Снежная масса могла засыпать грейдер.

На место происшествия направилась группа поисково-спасательного отряда МЧС России имени Полякова на двух КАМАЗах, со снегоходом и снегоболотоходом. Спасатели попытаются пробить дорогу к перевалу. Поиски усложняют погодные условия – в районе продолжается снег и ветер.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

Южно-Сахалинск. Другие новости 16.02.21

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