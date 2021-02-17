В Благовещенске три девочки потеряли сознание в школе

В Благовещенске три ученицы начальных классов потеряли сознание по неизвестной причине. Вероятно, состояние школьниц ухудшилось из-за перцового баллончика.

ЧП произошло в корпусе начальной школы гимназии №1. Как сообщили в городской администрации, во время репетиции в актовом зале сознание потеряли две ученицы 4-го класса. Примерно через полтора часа в актовый зал пришли репетировать обучающиеся 3-го класса, через некоторое время в обморок упала еще одна девочка.

Пострадавших школьниц госпитализировали в детскую городскую клиническую больницу. «Девочек осмотрели врачи, все – в удовлетворительном состоянии», – сообщает мэрия.

Занятия в школе отменили, учеников отправили по домам. На место прибыли сотрудники экстренных служб, правоохранительных органов и Роспотребнадзора. Специалисты проводят исследования воздуха в помещении.

По предварительным данным амурского следственного управления, один из учащихся распылил средство, «предназначенное для необходимой обороны с раздражающим веществом», похожее на перцовый баллончик.

Благовещенск, Зоя Осколкова

Благовещенск. Другие новости 17.02.21

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