У жителя Чукотки обнаружили 6 кг незаконно добытого золота

Жителя Чукотке подозревают в незаконной скупке драгоценных металлов. Об этом сообщает региональное управление МВД РФ.

В гараже у жителя Билибино обнаружили золото массой 5,994 килограмма и серебро массой 0,585 килограмма. «По действующему курсу Центробанка России стоимость изъятого составляет более 26 миллионов 400 тысяч рублей», – говорится в сообщении полиции.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 191 УК РФ «Совершение сделки, связанной с самовольно добытыми драгоценными металлами».

Анадырь, Зоя Осколкова

Анадырь. Другие новости 19.02.21

Враг №1: Россия и Запад окончательно вернулись в состояние «холодной войны». / В России объявлена дата начала эксперимента по маркировке пива. / Громкий скандал: глава Якутии забыл оплатить «загул» в Москве. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»