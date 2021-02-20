В Мэрии Владивостока покончил с собой чиновник

Исполняющий обязанности начальника управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти администрации Владивостока Александр Скорляков был обнаружен мертвым в своем кабинете в здании мэрии, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Тело найдено сегодня (20 февраля – прим. ред.)», – уточнили в пресс-службе. По данным СУ СКР по Приморскому краю, мужчина покончил с собой. По данному факту организована доследственная проверка.

Владивосток, Иван Гридин

Владивосток. Другие новости 20.02.21

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