На Сахалине воспитатель интерната ответит за две драки между воспитанницами

В Сахалинской области по факту халатного отношения сотрудников школы-интерната к воспитанницам возбуждено уголовное дело ( ч.1 ст.293 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе СКР, ненадлежащее исполнение сотрудниками одного из интернатов своих должностных обязанностей повлекло существенное нарушение прав и законных интересов 16-летней воспитанницы.

По версии следствия, между двумя 16-летними воспитанницами произошел конфликт, в ходе которого одна из девушек стала избивать другу. Этому способствовало то, что воспитатель не осуществляла надлежащий контроль за их поведением. Потерпевшая смогла вырваться и выбежать на улицу, где ее увидел один из работников интерната и вернул в фойе здания.

Воспитатель не доложила о произошедшем инциденте руководству, а также не контролировала дальнейшее поведение воспитанниц. В агрессивная девушка снова напала на потерпевшую и повторно избила ее. Девушку увезли в больницу с травмами лица. Основанием для возбуждения уголовного дела послужили результаты доследственной проверки и материалы, предоставленные прокуратурой.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование продолжается.

Южно-Сахалинск, Иван Гридин

Южно-Сахалинск. Другие новости 20.02.21

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