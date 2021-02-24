В Бурятии двое мальчиков получили тяжелые травмы при катании на ватрушке

В Бурятия по факту получения тяжелых травм мальчиками при катании с горки возбуждено уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью, по неосторожности (п.1 ст.118 УК РФ).

Мальчиков 5 и 7 лет с тяжкими повреждениями головы – черепно-мозговыми травмами доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу днем 21 февраля. Как сообщили в СКР, по данным следствия, во время семейного отдыха в парке имени Жанаева мальчики, скатываясь вместе на резиновой ватрушке с несанкционированной горки, ударились в дерево в 4 метрах от склона горы.

Они получили травмы. В настоящее время один из мальчиков находится с тяжелой черепно-мозговой травмой на стационарном лечении, второй продолжает лечение амбулаторно. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия и сбор доказательственной базы.

Улан-Удэ, Иван Гридин

Улан-Удэ. Другие новости 24.02.21

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