Жителю Якутии суд вынес приговор за реабилитацию нацизма

Верховный суд Якутии вынес приговор местному жителю, признав его виновным в реабилитации нацизма (ч.1 ст.354.1 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, суд установил, что подсудимый 4 мая 2020 года разместил на своей странице в социальной сети изображение Адольфа Гитлера для его публичной демонстрации неограниченному кругу лиц. Фотография сопровождалась надписями, оправдывающими нацизм.

Таким образом, мужчина отрицал факты, установленные приговором Международного военного трибунала и наказания главных военных преступников от 1 октября 1946 года, одобрил участие Гитлера в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в годы Второй мировой войны. Тем самым он реабилитировал нацизм.

Уголовное дело по ходатайству подсудимого рассмотрено в особом порядке, вину в совершенном преступлении он признал полностью, раскаялся в содеянном. Суд оштрафовал подсудимого на 100 тыс. рублей.

Якутск, Иван Гридин

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