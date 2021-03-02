На Камчатке чиновница ответит за гибель ребенка при нападении стаи собак

На Камчатке завершено расследование уголовного дела по обвинению в халатности замначальника Службы благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа, повлекшей по неосторожности смерть ребенка (ч.2 ст.293 УК РФ). Как сообщили в СКР, было установлено, что с августа по ноябрь 2020 года чиновница не предприняла должных мер к надлежащему выполнению возложенных на нее обязанностей по контролю и отлову безнадзорных животных на территории краевого центра. В результате популяция бродячих собак резко увеличилась. Животные свободно перемещались по улицам.

В итоге с 3 по 4 ноября 2020 года в районе нежилой зоны морского порта стая бродячих собак напала на 8-летнего мальчика. От полученных травм он скончался на месте. Следователи допросили более 50 свидетелей, провели более 10 выемок документов, назначили и провели 8 судебных экспертиз. Вскоре дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Петропавловск-Камчатский, Иван Гридин

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 02.03.21

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